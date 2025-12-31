Attacco russo nella notte le operazioni di soccorso nella regione di Odessa | i vigili del fuoco sgomberano i condomini danneggiati – Video
Nella notte, un attacco russo ha colpito la regione di Odessa, causando danni a infrastrutture residenziali, logistiche ed energetiche. I servizi di emergenza sono intervenuti per soccorrere le persone coinvolte e mettere in sicurezza le zone colpite. Le operazioni di soccorso continuano per valutare l’entità dei danni e garantire assistenza alle comunità interessate.
I servizi di emergenza continuano le operazioni di soccorso e supporto nella regione ucraina di Odessa dopo che un massiccio attacco russo notturno ha colpito infrastrutture residenziali, logistiche ed energetiche. L’attacco ha causato almeno sei feriti, tra cui tre bambini, secondo il Servizio di Emergenza Statale Ucraino. I vigili del fuoco stanno evacuando i residenti dai condomini danneggiati, mentre psicologi e centri di supporto mobile sono dispiegati sul posto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
