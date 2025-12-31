Atta promette | A gennaio non mi muoverò da qui Premio? Un onore voglio ringraziare in questo modo i tifosi Udine piccola ma bella Il frico l’ho mangiato una sola volta

Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese, ha recentemente rassicurato i tifosi riguardo al suo futuro, affermando che a gennaio rimarrà in squadra. Intervistato da Il Messaggero Veneto durante la consegna della Zebretta d’Oro, Atta ha ringraziato i supporter e ha condiviso alcune impressioni sulla città di Udine, sottolineando il suo affetto per il club e la comunità locale.

