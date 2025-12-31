ATLUS e Persona | il 2026 sarà l’anno dei reveal e del 30° anniversario della saga

Nel 2026, ATLUS e la saga di Persona celebreranno il trentesimo anniversario con un anno ricco di annunci e novità. Il team di sviluppo ha annunciato che saranno condivise informazioni importanti sul futuro della serie, offrendo ai fan un’occasione per riflettere sulla crescita del franchise e sui progetti in corso. Un’occasione per approfondire l’eredità di Persona e le sue evoluzioni future.

Il team di sviluppo di Persona presso ATLUS ha confermato che il 2026 sarà un anno cruciale per la saga, con opportunità di annunciare novità legate sia al futuro della serie sia a celebrazioni globali per il trentesimo anniversario del franchise. Nel tradizionale articolo di fine anno pubblicato da 4Gamer.net, diversi sviluppatori giapponesi hanno condiviso i propri propositi per il 2026, tra cui i principali esponenti di ATLUS. In queste dichiarazioni, il producer Kazuhisa Wada ha sottolineato che la saga di Persona — nata nel 1996 con Revelations: Persona raggiungerà i 30 anni nel 2026 e che il team sta preparando un ampio piano di iniziative su scala globale per segnare l'occasione.

