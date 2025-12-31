Le recenti voci di mercato indicano che l’addio di Raspadori dall’Atlético Madrid a gennaio appare improbabile. La società e il calciatore sembrano soddisfatti della situazione attuale, riducendo le possibilità di un trasferimento imminente. La discussione si intensifica tra commenti e analisi, mentre gli esperti seguono con attenzione gli sviluppi della sessione di mercato. Per aggiornamenti affidabili, restate sintonizzati sulle fonti ufficiali e sui principali portali di calcio.

2025-12-30 18:27:00 Fioccai e polemiche a proposito dell’ultima news di calciomercato: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Un ritorno in Italia per Giacomo Raspadori è tutt’altro che semplice, anzi il contrario. Nelle ultime ore l’Atlético Madrid ha ribadito la propria soddisfazione nei confronti dell’attaccante italiano. Due gol e tre assist in 406 minuti potrebbero non essere sufficienti per mettere in mostra appieno le sue qualità, ma i suoi risultati hanno soddisfatto Diego Pablo Simeone, soprattutto per la sua versatilità. La competizione per i posti è accanita nell’attacco dell’Atlético: l’intoccabile Julián Álvarez, poi Sørloth, Griezmann e Thiago Almada, con Nico González a sinistra e la rapida ascesa di Giuliano Simeone a destra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Atlético Madrid, reciproca soddisfazione con Raspadori: l’uscita di gennaio sembra improbabile

