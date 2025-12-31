Atletica il 2026 sarà l’anno degli Europei L’Italia vuole confermare il ruolo di nazione egemone

Il 2026 si avvicina, e gli Europei di atletica rappresentano un’importante occasione per l’Italia di consolidare il suo ruolo di protagonista a livello continentale. Dopo i successi di Roma 2024, la nazionale italiana si prepara a ripetere e rafforzare la propria presenza, confermando la crescita e la solidità di un movimento che ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti a livello europeo.

Gli Europei di Roma 2024 hanno segnato il punto più alto dell’atletica italiana moderna: un medagliere vinto, una presenza capillare sul podio e la sensazione netta di una Nazionale diventata riferimento continentale. A Birmingham 2026 il contesto sarà diverso, ma l’obiettivo resta lo stesso: confermarsi al vertice, ripartendo da chi due anni fa fu protagonista e inserendo nuove energie. Il quadro, però, non è uniforme: il settore maschile vive più incognite, quello femminile offre maggiori certezze. Il reparto che desta più interrogativi è la velocità maschile. A Roma l’Italia costruì gran parte del proprio bottino grazie alle staffette, mentre il simbolo dei 100 metri fu Marcell Jacobs. 🔗 Leggi su Oasport.it

