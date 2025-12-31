Israele ha vietato l’attività di 37 ONG internazionali nella Striscia di Gaza, limitando l’assistenza umanitaria nel territorio. Questa decisione si inserisce in un contesto di crescenti restrizioni che rischiano di aggravare la crisi umanitaria e di ostacolare gli sforzi di aiuto alla popolazione palestinese. La misura solleva preoccupazioni sul rispetto dei diritti umanitari e sulla possibilità di garantire assistenza efficace nella regione.

Nel suo ultimo tentativo di silenziare le denunce sui crimini di guerra, e di aggravare la miseria del popolo palestinese, Israele ha vietato a 37 organizzazioni umanitarie internazionali di operare nella Striscia di Gaza. Una lunga lista — riportata in fondo all’articolo — che include, tra le altre, Medici Senza Frontiere, l’ente di beneficenza cattolico Caritas e Oxfam. A tutte le organizzazioni messe al bando da Tel Aviv sarà inoltre vietato operare anche nella Cisgiordania occupata, a partire dal 1° gennaio 2026. Il motivo ufficiale? Terrorismo, ça va sans dire. La consueta litania ripetuta da anni dalle autorità israeliane. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Assistenza umanitaria sotto attacco: Israele vieta l’operato di 37 ONG a Gaza

