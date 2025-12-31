Assistenti sociali ex Lsu funzionario amministrativo e ingegnere | ecco i nuovi assunti di Palazzo dei Giganti

Nel 2025, il Comune di Agrigento conclude il proprio piano di assunzioni e stabilizzazioni, rafforzando l’organico con nuove figure professionali. Tra queste, assistenti sociali, ex LSU, funzionari amministrativi e ingegneri rappresentano le recenti assunzioni. Questi interventi puntano a migliorare i servizi offerti alla comunità, garantendo una gestione più efficace e qualificata delle risorse comunali.

