Assistenti sociali ex Lsu funzionario amministrativo e ingegnere | ecco i nuovi assunti di Palazzo dei Giganti
Nel 2025, il Comune di Agrigento conclude il proprio piano di assunzioni e stabilizzazioni, rafforzando l’organico con nuove figure professionali. Tra queste, assistenti sociali, ex LSU, funzionari amministrativi e ingegneri rappresentano le recenti assunzioni. Questi interventi puntano a migliorare i servizi offerti alla comunità, garantendo una gestione più efficace e qualificata delle risorse comunali.
Si chiude concretizzando il piano di assunzioni e stabilizzazioni - quindi rafforzando l'organico - il 2025 del Comune di Agrigento. Sono state formalizzate queste assunzioni: 6 assistenti sociali personale interno proveniente da procedura concorsuale ex Madia; 2 assistenti sociali tramite. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Dieci candidati per il posto di Funzionario Amministrativo al Comune
Leggi anche: Il Comune di Latina cerca un funzionario amministrativo: requisiti e scadenze
Concorso Consorzio Solidale Assistenti Sociali 2026: 11 posti a tempo indeterminato - facebook.com facebook
#Comune #Terni, #funzionari assistenti #sociali: la graduatoria. Pronte oltre dieci #donne x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.