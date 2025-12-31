Assistente arbitrale Gasparini promossa a internazionale

Laura Gasparini, assistente arbitrale di Macerata, è stata recentemente promossa a assistente internazionale dalla FIFA. Con questa nomina, entra a far parte della rosa di arbitri e assistenti italiani selezionati per il 2026. La sua promozione si inserisce in un percorso di crescita e riconoscimento, contribuendo a rafforzare la presenza italiana nel quadro delle qualificazioni e delle competizioni internazionali.

C'è anche la maceratese Laura Gasparini tra i nuovi assistenti internazionali di calcio; nella lista Fifa 2026 dei promossi italiani figurano in tutto quattro giovani tra arbitri e assistenti. L'Italia ha registrato gli ingressi dell'arbitro Luca Zufferli, della sezione di Udine, degli assistenti Khaled Bahri di Sassari e Laura Gasparini, e dell'arbitro di futsal Antonio Dimundo di Molfetta. "Ho ricevuto con grande soddisfazione – ha detto Antonio Zappi, presidente dell'Aia – la lettera che ha ufficializzato queste nuove nomine internazionali, vanno i complimenti della nostra Associazione a chi adesso rappresenterà la scuola arbitrale italiana anche al di fuori dei confini nazionali".

FIFA 2026, la marchigiana Laura Gasparini nominata assistente internazionale - La giovane arbitro maceratese in organico CAN C riceve il prestigioso riconoscimento internazionale e rappresenterà l’Italia sui campi di tutto il mondo È ufficiale la lista FIFA degli arbitri, assist ... youtvrs.it

Luca Zufferli, gli assistente Khaled Bahri, Laura Gasparini, e l'arbitro di futsal Antonio Dimundo nominati internazionali - L'Italia registra quattro nuovi ingressi: l'arbitro Luca Zufferli (Sezione di Udine), gli assistenti ... aia-figc.it

