Assessore comunale lascia la giunta | nominata giudice di pace a Roma

L’assessore comunale Alessandra Villano ha annunciato le dimissioni dalla giunta di Castel Morrone, in vista della nomina a giudice di pace a Roma. Questa scelta segna un importante passaggio nella sua carriera, offrendo l’opportunità di contribuire alla giustizia presso la capitale. La decisione viene comunicata in un momento di transizione, mantenendo la volontà di un impegno professionale e pubblico nel rispetto delle istituzioni.

Alessandra Villano lascia la giunta comunale di Castel Morrone per intraprendere un nuovo e prestigioso percorso professionale. L'assessore, nominata circa un anno fa dal sindaco Cristoforo Villano, ha rassegnato ieri mattina (30 dicembre) le proprie dimissioni dopo aver assunto l'incarico di.

