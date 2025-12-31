Assegno Unico | cambiano le soglie da gennaio ecco chi rischia di prendere meno

A partire da gennaio, entrano in vigore nuove soglie e modifiche agli importi dell’Assegno Unico. È importante aggiornarsi per evitare di ricevere un importo inferiore rispetto a quanto previsto. Questa variazione riguarda principalmente le condizioni di accesso e le soglie di reddito, che potrebbero influire sull’ammontare mensile. Ecco cosa cambia e come procedere per mantenere i tuoi diritti.

Con il nuovo anno cambiano gli importi dell'Assegno Unico ma cambiano pure le soglie: se non fai subito una certa cosa, rischi di prendere meno di quanto ti spetterebbe. Il Governo di Giorgia Meloni, anche per il 2026, ha riconfermato quasi tutti i bonus che ci hanno fatto compagnia nel 2025. Dunque a gennaio ritroveremo ancora l'Assegno di Inclusione, il Supporto Formazione e Lavoro, la Carta Acquisti, la Carta Dedicata a te e i sussidi specifici rivolti alle famiglie con figli. Tra questi non può mancare l'Assegno Unico: un aiuto prezioso di cui possono beneficiare quei nuclei familiari in cui sono presenti bambini e adolescenti al di sotto dei 21 anni.

Assegno unico 2025–2026: quanto aumenta, come funziona la rivalutazione e cosa cambia con il nuova ISEE - Ogni anno però cambiano importi, soglie ISEE e regole tecniche, con una valanga di numeri difficili da decifrare. alphabetcity.it

Assegno unico 2026: calendario pagamenti, importi aggiornati e regole INPS https://www.scuolainforma.news/assegno-unico-2026-calendario-pagamenti-importi-aggiornati-e-regole-inps/ #bonus - facebook.com facebook

Per ricevere il pagamento dell'Assegno Unico entro il 21-22 gennaio, è necessario rinnovare la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e il relativo ISEE entro il 28 febbraio 2026. #assegnounico #isee #dsu #rinnovo #scadenza x.com

