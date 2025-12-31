Assalto esplosivo notturno a un bancomat della Bcc del Garda

Nella notte di Lazise, un’esplosione ha danneggiato un bancomat della Bcc del Garda. L’evento ha coinvolto un gruppo di malviventi che, utilizzando un ordigno, ha provocato danni all’apparecchio. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per chiarire i dettagli e garantire la sicurezza della zona.

Un boato ha squarciato l'oscurità silenziosa di Lazise, dove una banda di ladri ha colpito facendo saltare in aria un bancomat. L'assalto è avvenuto nel cuore della notte tra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre, prendendo di mira la filiale della Banca di Credito Cooperativo del Garda situata in.

