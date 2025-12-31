Ascolti Tv Total Audience | Martedì 30 dicembre 2025 | La Forza di una Donna in testa +43K e +44K spettatori

Martedì 30 dicembre 2025, Tv Total Audience ha registrato un incremento, con

Nella serata di ieri, martedì 30 dicembre 2025, su Rai1 Purché finisca bene – La voce di Cupido ha totalizzato 2.684.000 spettatori pari al 16,79% di share. Su Canale5, Io Sono Farah ha ottenuto 1.838.000 spettatori con uno share del 13,23%. Su Rai2, La casa dei fantasmi ha intrattenuto 712.000 spettatori ( 4,55% ), mentre su Italia1 Mamma, ho perso l’aereo ha raccolto 2.269.000 spettatori ( 12,98% ). Su Rai3, Un anno difficile ha registrato 394.000 spettatori ( 2,22% ). Su Rete4, dopo la presentazione di 22 minuti ( 553.000 – 2,76% ), Zona Bianca ha totalizzato 1.070.000 spettatori ( 7,81% ). Su La7, Deep Water ha ottenuto 699. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

