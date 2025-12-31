Ascolti TV Total Audience | Martedì 30 Dicembre 2025 La Forza di una Donna davanti a tutti con entrambi gli episodi +43K e +44K
Nella serata di martedì 30 dicembre 2025, Rai1 ha registrato una buona affluenza di pubblico con due episodi di
Nella serata di ieri, martedì 30 dicembre 2025, in total audience su Rai1 Purché finisca bene – La voce di Cupido ha interessato 2.684.000 spettatori pari al 16.79% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 1.838.000 spettatori con uno share del 13.23%. Su Rai2 La casa dei fantasmi intrattiene 712.000 spettatori pari al 4.55%. Su Italia1 Mamma, ho perso l'aereo incolla davanti al video 2.269.000 spettatori con il 12.98%. Su Rai3 Un anno difficile segna 394.000 spettatori (2.22%). Su Rete4, dopo la presentazione di 22 minuti (553.000 – 2.76%), Zona Bianca totalizza 1.070.000 spettatori
