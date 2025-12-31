Ascolti TV | Martedì 30 Dicembre 2025

Ecco l'introduzione richiesta: Ecco gli ascolti televisivi di martedì 30 dicembre 2025. Su Rai1, la serata è stata dedicata a

Nella serata di ieri, martedì 30 dicembre 2025, su Rai1 Purché finisca bene – La voce di Cupido ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 La casa dei fantasmi intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Mamma, ho perso l’aereo incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Un anno difficile segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Deep Water raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Un principe sotto l’albero ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

