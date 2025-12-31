Ascolti TV | Martedì 30 Dicembre 2025 La voce di Cupido vince col 16.8% eterno Mamma ho perso l’aereo 13%

Martedì 30 dicembre 2025, le trasmissioni televisive hanno registrato diverse preferenze tra il pubblico. La puntata de La voce di Cupido su Rai1 ha ottenuto il 16,8% di share, confermando la sua popolarità, mentre Mamma ho perso l’aereo ha raggiunto il 13%. La serata ha offerto una varietà di programmi, con particolare attenzione alla performance musicale e ai classici del cinema.

Nella serata di ieri, martedì 30 dicembre 2025, su Rai1 Purché finisca bene – La voce di Cupido ha interessato 2.671.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 1.823.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 La casa dei fantasmi intrattiene 709.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Mamma, ho perso l'aereo incolla davanti al video 2.256.000 spettatori con il 13%. Su Rai3 Un anno difficile segna 391.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 1.064.000 spettatori (7.8%). Su La7 Deep Water raggiunge 697.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 Un principe sotto l'albero ottiene 408.

