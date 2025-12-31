Ascolti TV | Martedì 30 Dicembre 2025 La voce di Cupido vince col 16.8% eterno Mamma ho perso l’aereo 13%

Martedì 30 dicembre 2025, la serata televisiva ha visto prevalere “La voce di Cupido” su Rai1 con il 16,8%, seguito da “Mamma ho perso l’aereo” con il 13%. La programmazione ha offerto una scelta tra intrattenimento musicale e commedia, attirando un pubblico vario e dimostrando ancora una volta la capacità delle emittenti di proporre contenuti diversificati.

Nella serata di ieri, martedì 30 dicembre 2025, su Rai1 Purché finisca bene – La voce di Cupido ha interessato 2.671.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 1.823.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 La casa dei fantasmi intrattiene 709.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Mamma, ho perso l’aereo incolla davanti al video 2.256.000 spettatori con il 13%. Su Rai3 Un anno difficile segna 391.000 spettatori (2.2%). Su Rete4, dopo la presentazione di 22 minuti (548.000 – 2.8%), Zona Bianca totalizza 1.064.000 spettatori (7.8%). Su La7 Deep Water raggiunge 697. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 30 Dicembre 2025. La voce di Cupido vince col 16.8%, eterno Mamma ho perso l’aereo (13%) Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 30 Dicembre 2025. La voce di Cupido vince col 16.8%, eterno Mamma ho perso l’aereo (13%) Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 30 Dicembre 2025. La voce di Cupido vince col 16.8%, Io sono Farah 13,2% Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ascolti TV di martedì 30 dicembre 2025 | chi ha vinto la prima serata; Ascolti TV | Martedì 30 Dicembre 2025; Ascolti TV | Martedì 30 Dicembre 2025 La voce di Cupido vince col 16.8% eterno Mamma ho perso l’aereo 13%; Ascolti tv martedì 30 dicembre | La voce di cupido Io sono Farah Mamma ho perso l’aereo. Ascolti tv ieri 30 dicembre: vince Rai 1 (ma Gerry Scotti ‘scappa’) - La voce di Cupido trionfa col 16,8% di share, Io sono Farah cala al 13,2%, certezza Mamma ho perso l'aereo, colpo Brindisi su Rete 4: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv ieri martedì 30 dicembre chi ha vinto tra La voce di Cupido, Io sono Farah e Zona Bianca - Ascolti tv martedì 30 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con La voce di Cupido contro Io sono Farah, Mamma ho perso l'aereo e Zona bianca. virgilio.it

Ascolti tv 30 dicembre: chi ha vinto tra La voce di Cupido e Io sono Farah, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - In prima serata, martedì 30 dicembre, si è consumata la sfida tra il film tv La voce di Cupido che rientra nella saga Rai, Purché finisca bene, con protagonisti Chiara Francini, Michele Rosiello e ... fanpage.it

Ascolti tv martedì 30 dicembre: La voce di Cupido vince con il 16.8%, eterno Mamma ho perso l’aereo (13%) - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Martedì 30 Dicembre 2025. #LavocediCupido vince col 16.8%, eterno #Mammahopersolaereo (13%). #IoSonoFarah al 13.2%. De Martino 24% vs Scotti 27.1% Tutti i dati x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.