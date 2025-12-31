Ascolti tv La voce di Cupido vince su Io sono Farah; bene anche Mamma ho perso l’aereo

Gli ascolti televisivi di ieri vedono la vittoria di Rai 1 con La Voce di Cupido, che supera Io sono Farah. Ottimi risultati anche per il film Mamma ho perso l’aereo, apprezzato dal pubblico. I dati evidenziano l’interesse per programmi e film che continuano a mantenere una buona presenza sugli schermi italiani.

