Ascolti tv ‘La voce di Cupido’ su Rai1 vince con 16,8%

Nella serata di ieri, il film 'La voce di Cupido' trasmesso su Rai1 ha ottenuto il miglior ascolto del prime time, con una quota di spettatori pari al 16,8%. La vittoria della puntata si inserisce nel quadro degli ascolti televisivi di ieri, offrendo un esempio di programmazione che ha saputo attrarre un pubblico consistente. Questo risultato conferma la posizione di Rai1 come uno dei principali canali di riferimento per il pubblico generalista.

