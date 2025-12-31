Ascolti tv del 30 dicembre Mamma ho perso l’aereo non ferma Gerry Scotti

Gli ascolti televisivi del 30 dicembre confermano la costanza di alcune trasmissioni tradizionali. Mentre il 2025 si avvicina alla conclusione, programmi come Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continuano a offrire intrattenimento, con Gerry Scotti al centro dell’attenzione. Questi appuntamenti mantengono il loro pubblico fedele, dimostrando che anche le formule più consolidate riescono a mantenere il loro spazio nel palinsesto televisivo.

Il 2025 volge al termine ma le vecchie competizioni non smettono di intrattenere. Questo è di sicuro il caso di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, ancora protagoniste di un testa a testa senza esclusione di colpi in cui il protagonista continua a essere Gerry Scotti. E in un martedì di fine anno, con l’attesissimo ritorno di Mamma ho perso l’aereo in televisione, l’access di Canale5 si conferma uno dei prodotti rivelazione di questa stagione. Non a caso, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non stravolgere il palinsesto e mandare comunque in onda La Ruota prima di Capodanno in Musica. Se Italia1 ha riproposto il film cult con Macaulay Culkin, su Rai1 abbiamo invece assistito a La voce di Cupido. 🔗 Leggi su Dilei.it

