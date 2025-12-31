Ascolti tv del 30 dicembre Mamma ho perso l’aereo non ferma Gerry Scotti
Gli ascolti televisivi del 30 dicembre confermano la costanza di alcune trasmissioni tradizionali. Mentre il 2025 si avvicina alla conclusione, programmi come Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continuano a offrire intrattenimento, con Gerry Scotti al centro dell’attenzione. Questi appuntamenti mantengono il loro pubblico fedele, dimostrando che anche le formule più consolidate riescono a mantenere il loro spazio nel palinsesto televisivo.
Il 2025 volge al termine ma le vecchie competizioni non smettono di intrattenere. Questo è di sicuro il caso di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, ancora protagoniste di un testa a testa senza esclusione di colpi in cui il protagonista continua a essere Gerry Scotti. E in un martedì di fine anno, con l’attesissimo ritorno di Mamma ho perso l’aereo in televisione, l’access di Canale5 si conferma uno dei prodotti rivelazione di questa stagione. Non a caso, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non stravolgere il palinsesto e mandare comunque in onda La Ruota prima di Capodanno in Musica. Se Italia1 ha riproposto il film cult con Macaulay Culkin, su Rai1 abbiamo invece assistito a La voce di Cupido. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Ascolti tv martedì 30 dicembre: La voce di cupido, Io sono Farah, Mamma ho perso l’aereo
Leggi anche: Stasera in tv martedì 30 dicembre: Mamma, ho perso l’aereo
Ascolti tv ieri (29 dicembre): l'amore di Bocci e Chiatti asfalta Canale 5, Il Collegio flop, Gerry Scotti respira; Tg1 leader degli ascolti tv nel 2025: crescono l’edizione delle 20 e il pubblico social. Record per i funerali di Papa Francesco; Ascolti tv 29 dicembre: chi ha vinto tra Se fossi te e Ennio Doris - C'è anche domani, i dati di La Ruota e Affari Tuoi; Ascolti tv 2025, Mediaset leader: i dati Auditel di Canale 5, Italia 1 e Rete 4.
Ascolti tv ieri 30 dicembre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 30 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 30 dicembre 2025. mam-e.it
Ascolti tv ieri (29 dicembre): l'amore di Bocci e Chiatti asfalta Canale 5, Il Collegio flop, Gerry Scotti respira - Se fossi te chiude dominando al 20,8% di share, Ennio Doris fermo al 9,8%, La Ruota torna ad allungare su Affari Tuoi, bene Conticini: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti tv ieri lunedì 29 dicembre chi ha vinto tra Se fossi te, Ennio Doris, Il Collegio e Augias - Ascolti tv lunedì 29 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Se fossi te contro Ennio Doris, Will Hunting, Non ci resta che piangere e Augias ... virgilio.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 29 Dicembre 2025. La Forza di una Donna (primo episodio +63K) si conferma davanti a tutti Seguono Se Fossi Te e Forbidden Fruit (+36K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com facebook
Ascolti tv lunedì 29 dicembre: Se Fossi Te domina (20.8%), Ennio Doris (9.8%) e Il Collegio (3.5%) in calo x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.