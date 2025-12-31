Ascolti TV 31 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di mercoledì 31 dicembre 2025, che forniscono un quadro preciso delle preferenze degli spettatori durante l’ultimo appuntamento televisivo dell’anno. Questi dati offrono un’analisi oggettiva delle performance delle principali emittenti e dei programmi più seguiti, rappresentando un importante strumento di riferimento per il settore televisivo e i professionisti del settore.

Ascolti TV 31 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 31 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 31 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su L’Anno che Verrà, mentre Canale 5 ha risposto con Capodanno In Musica. Italia 1 ha offerto E.T. L’Extraterrestre, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Capodanno A New York e Febbre da cavallo. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 31 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata Leggi anche: Ascolti TV 31 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata Leggi anche: Ascolti TV 1 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Affari Tuoi, De Martino ‘esplode’ grazie alle feste: i numeri (inattesi) che preoccupano Gerry Scotti; “L’anno che verrà”, con Marco Liorni, è il Capodanno di Rai1; Capodanno in tv: tutto sugli show di San Silvestro di Rai 1 e Canale 5 stasera in tv (incognite comprese); Natale 2025 in TV: il calendario dei film da guardare dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ascolti tv ieri 31 dicembre 2025: dati Auditel e share tv. - Ascolti tv ieri 31 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 31 dicembre 2025. mam-e.it

Ascolti tv: "La voce di Cupido" vince la serata, "Mamma, ho perso l'aereo" sbanca - Gli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, Purché finisca bene – La voce di Cupido vincere la serata con ... iltempo.it

Ascolti tv ieri martedì 30 dicembre chi ha vinto tra La voce di Cupido, Io sono Farah e Zona Bianca - Ascolti tv martedì 30 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con La voce di Cupido contro Io sono Farah, Mamma ho perso l'aereo e Zona bianca. virgilio.it

Ascolti tv martedì 30 dicembre: La voce di Cupido vince con il 16.8%, eterno Mamma ho perso l’aereo (13%) - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Martedì 30 Dicembre 2025. #LavocediCupido vince col 16.8%, eterno #Mammahopersolaereo (13%). #IoSonoFarah al 13.2%. De Martino 24% vs Scotti 27.1% Tutti i dati x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.