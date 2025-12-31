Gli ascolti televisivi di martedì 30 dicembre 2025 hanno visto la presenza di diverse produzioni. Tra queste, “La Voce di Cupido”, la serie turca “Io Sono Farah” e il classico natalizio “Mamma Ho Perso l’Aereo”. Di seguito i dati relativi all’audience delle principali trasmissioni della serata.

ASCOLTI TV 30 DICEMBRE 2025 • MARTEDÌ •. Gli ascolti tv di martedì 30 dicembre 2025 con La Voce di Cupido, la dizi turca Io Sono Farah e il classico Mamma Ho Perso l’Aereo. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Tg1 Speciale – x É Sempre Mezzogiorno! Speciale – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona Story – x La Volta Buona Special – x Tg1 – x Amore sul Danubio: L’Arte di Amare – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Affari Tuoi – x La Voce di Cupido – x La Voce di Cupido – x Premio Tenco – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x + x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Io Sono Farah – x La Forza di Una Donna – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x La Forza di Una Donna – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota + La Ruota della Fortuna – x + x Io Sono Farah – x Io Sono Farah – x Tg5 + Tornando a Casa per Natale – x + x Goldrake – x + x La Porta Magica – x Tg2 – x Natale a Nantucken – x Tg2 Dossier – x Tg Sport – x I Fatti Vostri – x + x Tg2 – x Tg2 Costume & Società – x Tg2 Medicina 33 – x Natale a Castle Hart – x BellaMa’ – x + x La Porta Magica – x Tg Sport – x 911: Lone Star + 9-1-1 – x + x Tg2 – x F. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 30 DICEMBRE 2025: LA VOCE DI CUPIDO, IO SONO FARAH, MAMMA HO PERSO L’AEREO

