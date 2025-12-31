ASCOLTI TV 30 DICEMBRE 2025 | LA VOCE DI CUPIDO IO SONO FARAH MAMMA HO PERSO L’AEREO
Gli ascolti televisivi di martedì 30 dicembre 2025 hanno visto la presenza di diverse produzioni. Tra queste, “La Voce di Cupido”, la serie turca “Io Sono Farah” e il classico natalizio “Mamma Ho Perso l’Aereo”. Di seguito i dati relativi all’audience delle principali trasmissioni della serata.
ASCOLTI TV 30 DICEMBRE 2025 • MARTEDÌ •. Gli ascolti tv di martedì 30 dicembre 2025 con La Voce di Cupido, la dizi turca Io Sono Farah e il classico Mamma Ho Perso l’Aereo. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Tg1 Speciale – x É Sempre Mezzogiorno! Speciale – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona Story – x La Volta Buona Special – x Tg1 – x Amore sul Danubio: L’Arte di Amare – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Affari Tuoi – x La Voce di Cupido – x La Voce di Cupido – x Premio Tenco – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x + x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Io Sono Farah – x La Forza di Una Donna – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x La Forza di Una Donna – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota + La Ruota della Fortuna – x + x Io Sono Farah – x Io Sono Farah – x Tg5 + Tornando a Casa per Natale – x + x Goldrake – x + x La Porta Magica – x Tg2 – x Natale a Nantucken – x Tg2 Dossier – x Tg Sport – x I Fatti Vostri – x + x Tg2 – x Tg2 Costume & Società – x Tg2 Medicina 33 – x Natale a Castle Hart – x BellaMa’ – x + x La Porta Magica – x Tg Sport – x 911: Lone Star + 9-1-1 – x + x Tg2 – x F. 🔗 Leggi su Bubinoblog
