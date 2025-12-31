Ascoli è stato un anno a due facce Il nuovo percorso ora fa sognare

Ascoli conclude il 2025 con un bilancio che riflette momenti diversi. Dopo un anno di sfide e traguardi, il club si prepara a un nuovo percorso, con l’obiettivo di continuare a crescere e migliorare. Il futuro si apre all’orizzonte, portando con sé speranze e ambizioni per la stagione a venire. Un nuovo capitolo che invita alla riflessione e alla ripartenza, con l’identità e la passione del Picchio sempre al centro.

L'Ascoli saluta il suo 2025. Il Picchio si proietta verso un nuovo anno carico di speranze e tanti sogni ancora da realizzare. Quelli che volgono al termine sono stati dodici mesi particolarmente intensi che hanno visto lo storico club di corso Vittorio Emanuele dividersi tra la coda di una gestione drammatica targata Massimo Pulcinelli, probabilmente la peggiore in assoluto dell'ultracentenaria storia bianconera, e il successivo cambio al timone che di recente ha riacceso l'entusiasmo della piazza con l'attuale gestione operata da Berardino Passeri, suo figlio Andrea e il suo staff di fiducia.

