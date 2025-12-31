Ascesa e metamorfosi del Cártel del Noreste

L’ascesa del Cártel del Noreste rappresenta una delle trasformazioni più significative nel panorama del narcotraffico messicano. Nato come erede degli Zetas, questa organizzazione ha subito una metamorfosi che la ha portata a consolidarsi come una delle principali forze criminali della regione. La sua evoluzione riflette i cambiamenti nella strategia e nella struttura delle organizzazioni illegali in Messico, segnando un passaggio importante nella storia della criminalità organizzata nel paese.

Nel panorama ormai frammentato del narcotraffico messicano, un nome si è imposto negli ultimi anni con una rapidità che sorprende anche gli investigatori più esperti: il Cártel del Noreste, erede diretto e brutale degli Zetas, emblema della deriva militarizzata che ha trasformato la criminalità organizzata in forza paramilitare. La sua capitale operativa è Nuevo Laredo, città di frontiera dove ogni camion, ogni container, ogni passaggio verso il Texas può valere milioni di dollari. È qui che il cartello ha costruito il suo regno, sfruttando il collasso degli Zetas e riorganizzando le vecchie strutture in un’entità più agile, più feroce e ancora più imprevedibile. 🔗 Leggi su Panorama.it

