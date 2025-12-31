Arte si è spento a Milano il sacerdote-pittore Michele Dolz

È scomparso a Milano il sacerdote e artista Michele Dolz, noto per il suo contributo come storico dell’arte, pittore e saggista. Aveva 71 anni. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culturale, unendo fede e creatività in un percorso professionale ricco di riflessioni e opere. La sua morte rappresenta una perdita nel mondo dell’arte e della spiritualità.

Milano, 31 dicembre 2025 – È morto improvvisamente all'età di 71 anni a Milano don Michele Dolz, sacerdote, storico dell'arte, pittore e saggista. Nato a Castellón, in Spagna, nel 1954, viveva in Italia dal 1976. Era docente di Storia dell'arte cristiana presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, incarico che ricopriva dal 2002. Sacerdote incardinato nella Prelatura dell'Opus Dei, era stato ordinato nel 1982 da san Giovanni Paolo II. Negli ultimi anni svolgeva anche il ruolo di direttore spirituale del Seminario di Sanremo. Laureato in Lettere e Filosofia all'Università di Valencia nel 1976, dopo aver scoperto la vocazione sacerdotale si trasferì a Roma, per studiare teologia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arte, si è spento a Milano il sacerdote-pittore Michele Dolz Leggi anche: Marino pittore. Le istituzioni unite. E finalmente l’arte si prende la scena Leggi anche: Lutto nel mondo dell’arte. E’ morto il pittore Tonti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Si e’ spento Gianni di Nucci, parrucchiere ed artista di Formia. Molto noto per la sua creatività era molto conosciuto anche a livello nazionale per aver partecipato a numerose competizioni su acconciature che erano vere e proprie opere d'arte. Alla sua famigli - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.