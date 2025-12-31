Ariana Grande cambia frangia e accessorio | il look cozy più copiato dell’inverno 2025 è già qui

Ariana Grande ha recentemente aggiornato il suo stile, optando per una nuova frangia e un accessorio coordinato. Questo look, caratterizzato da un’atmosfera cozy, rappresenta una delle tendenze più apprezzate dell’inverno 2025. Se vuoi scoprire come ricrearlo, ecco tutto quello che c’è da sapere sulle novità di stile della cantante, perfette per un inverno elegante e semplice.

Se pensavi che l’inverno fosse solo cappotti oversize e capelli nascosti sotto il primo beanie trovato all’ingresso, Ariana Grande è qui per rimettere tutto in discussione. L’ultima apparizione social della cantante e attrice ha acceso immediatamente il radar beauty insider: nuova frangia, la più lunga di sempre, e un accessorio che grida cozy-core da ogni fibra. Risultato? Un look che sembra effortless, ma che in realtà è calibrato al millimetro. E sì, è già una tendenza. Questa è la frangia più lunga (e piena) che Ariana abbia mai portato. Addio alle iconiche side bangs che l’hanno accompagnata per anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

