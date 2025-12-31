Arezzo spettacolo al gelo | il pubblico passa una coperta ad Alessandro Haber sul palco
Il 29 dicembre 2025, al teatro Tenda di Arezzo, lo spettacolo
Una serata che doveva celebrare il teatro si è trasformata in un’ esperienza gelida e surreale. Il 29 dicembre 2025, al teatro Tenda di Arezzo, gli spettatori hanno assistito allo spettacolo Maledetti amici di Giovanni Veronesi e Alessandro Haber in condizioni a dir poco straordinarie: senza riscaldamento, in una delle notti più fredde di questo inverno. La temperatura all’interno della struttura era bassissima, tanto che diversi spettatori hanno descritto il teatro come un igloo. Mentre i musicisti sono entrati in scena con sciarpe e giacche pesanti, il pubblico ha dovuto improvvisare soluzioni di fortuna per proteggersi dal gelo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Arezzo, teatro al freddo: il pubblico presta una coperta ad Alesssandro Haber
Leggi anche: Teatro Tenda senza riscaldamento, lo spettacolo di Haber al gelo e la rabbia degli spettatori
Teatro Tenda senza riscaldamento, lo spettacolo di Haber al gelo e la rabbia degli spettatori; Arezzo, l’igloo della vergogna; Teatro Tenda, riscaldamento in tilt. Haber e Veronesi con la coperta. Esplode la protesta del pubblico; Arezzo, teatro al freddo: il pubblico presta una coperta ad Alesssandro Haber.
Spettacolo al freddo al teatro Tenda di Arezzo, la replica degli organizzatori: "Attori e pubblico avvertiti" - “Maledetti amici”, ma anche “ maledetto riscaldamento ” che lascia pubblico e attori al freddo al Teatro Tenda durante lo spettacolo, appunto, “Maledetti Amici” di e con Alessandro Haber e Giovanni ... corrierediarezzo.it
Teatro Tenda ghiacciato durante lo spettacolo "Maledetti Amici". Il pubblico passa una coperta ad Alessandro Haber - Il Teatro Tenda è una ghiacciaia, lunedì 22 dicembre, durante lo spettacolo " Maledetti Amici " con Alessandro Haber e Giovanni Veronesi, due nomi di spicco del teatro e cinema italiano. corrierediarezzo.it
Teatro Tenda, riscaldamento in tilt. Haber e Veronesi con la coperta. Esplode la protesta del pubblico - La beffa prima dello spettacolo dei due artisti che non mollano: dalla platea gli lanciano plaid. msn.com
AREZZO. 27-28 DICEMBRE “LA VITA DEGLI ELFI” A SPAZIO SEME LO SPETTACOLO CHE CHIUDE LA RASSEGNA “INTORNO A NATALE” Si conclude nei giorni di sabato 27 e domenica 28 dicembre, con uno spettacolo dedicato ai più piccoli e alle famigli - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.