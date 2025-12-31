Arezzo spettacolo al gelo | il pubblico passa una coperta ad Alessandro Haber sul palco

Il 29 dicembre 2025, al teatro Tenda di Arezzo, lo spettacolo

Una serata che doveva celebrare il teatro si è trasformata in un’ esperienza gelida e surreale. Il 29 dicembre 2025, al teatro Tenda di Arezzo, gli spettatori hanno assistito allo spettacolo Maledetti amici di Giovanni Veronesi e Alessandro Haber in condizioni a dir poco straordinarie: senza riscaldamento, in una delle notti più fredde di questo inverno. La temperatura all’interno della struttura era bassissima, tanto che diversi spettatori hanno descritto il teatro come un igloo. Mentre i musicisti sono entrati in scena con sciarpe e giacche pesanti, il pubblico ha dovuto improvvisare soluzioni di fortuna per proteggersi dal gelo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

