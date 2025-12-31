Arezzo si trova al centro di una polemica riguardante la diffusione di buste di pane con una citazione di Benito Mussolini. Nonostante le rassicurazioni fatte due anni fa, una nota catena di panetterie continua a distribuire questi prodotti, sollevando questioni sulla sensibilità e sulla responsabilità delle imprese locali. La vicenda mette in evidenza l'importanza di un’attenta gestione dei messaggi trasmessi attraverso i prodotti di consumo quotidiano.

Il comunicato stampa denuncia la persistente diffusione, da parte di una nota catena di panetterie aretine, di buste del pane riportanti una citazione di Benito Mussolini, nonostante le rassicurazioni fornite già due anni fa circa la loro rimozione. L’episodio, lungi dall’essere archiviato come una svista del passato, viene interpretato come un segnale di superficialità, opportunismo o tolleranza verso simboli e messaggi incompatibili con i valori democratici e antifascisti su cui si fonda la Repubblica italiana. Alla luce dell’avvicinarsi dell’80° anniversario della nascita della Repubblica (2026), il Presidente della Sezione ANPI di Arezzo esprime forte amarezza e invita i cittadini a una riflessione consapevole sulle proprie scelte quotidiane, inclusa quella di sostenere o meno attività commerciali che minimizzano o normalizzano riferimenti al fascismo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, il pane col Duce: croccante fuori, muffo dentro (e ‘un va mai a male)

Quei sacchetti con i versi del Duce - Due panetterie di Arezzo stanno usando sacchetti con la "Preghiera del Pane" di Mussolini. lanazione.it

La preghiera del Duce sulle buste del pane - Due forni ad Arezzo distribuiscono buste del pane con una poesia attribuita a Mussolini e la sigla "M". quotidiano.net

Polemica ad Arezzo: sulla busta del pane una poesia di Benito Mussolini - Sono le parole del Duce, insieme anche a una 'M' in fondo al testo Arezzo, 22 settembre 2023 – Polemica ad Arezzo ... lanazione.it

