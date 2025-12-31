Areu si prepara al Capodanno | sale operative potenziate e più personale in servizio

Areu, l'agenzia regionale di emergenza sanitaria della Lombardia, si sta preparando per il Capodanno, con il potenziamento delle sale operative e un incremento del personale in servizio. La rete di soccorso è stata rafforzata per garantire una risposta efficace e tempestiva durante la notte più lunga dell’anno, assicurando la sicurezza dei cittadini in un momento di maggiore afflusso e attività.

Il sistema dell’emergenza sanitaria lombardo è pronto ad affrontare il Capodanno, tradizionalmente la notte più lunga e complessa dell’anno. In vista dell’atteso aumento delle richieste di soccorso, AREU - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha disposto il potenziamento di tutte le quattro Sale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Areu si prepara al Capodanno: sale operative potenziate e più personale in servizio Leggi anche: Tuffo di Capodanno: sul Garda si prepara la sfida più frizzante dell’anno Leggi anche: Capodanno 2026, Salerno si prepara: caccia al big per il concerto in Piazza della Libertà La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno a Milano, Areu potenzia il servizio in città - Sarà potenziato il servizio dell'emergenza sanitaria lombardo per Capodanno, con una particolare attenzione a Milano anche perchè nella sola area metropolitana "prevediamo un aumento delle chiamate tr ... ansa.it

Capodanno a Milano, potenziato il sistema d'emergenza di Areu (118): "La notte più complessa dell'anno" - Ci saranno più operatori nelle sale operative regionali dell'emergenza urgenza e un presidio sanitario in piazza Duomo per alleggerire i pronto soccorso ... milanotoday.it

Areu, per la notte di capodanno rafforzato il servizio di emergenza urgenza - Medici, infermieri e tecnici si preparano al consueto picco di chiamate per Capodanno che da mezzanotte alle 6 raddoppiano rispetto a una normale serata. rainews.it

Tsn-Visual-Radio. . Livigno e il Super-G. Test pre-olimpico di AREU - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.