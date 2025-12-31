Araujo Juve l’uruguaiano torna in gruppo | previsto un confronto con Flick per capire il suo stato Cosa filtra sull’ex obiettivo di mercato

Araujo Juve ha ripreso gli allenamenti con il gruppo, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. Nei prossimi giorni, è previsto un confronto con l’allenatore Flick per valutare le condizioni fisiche e le possibilità di impiego per la Supercoppa. La situazione dell’uruguaiano, ex obiettivo di mercato, rimane sotto osservazione mentre si delineano i tempi di un suo possibile rientro.

Araujo Juve: Flick dovrebbe recuperare il difensore per la Supercoppa dopo la pausa di riflessione in Israele. Cosa filtra sull'ex obiettivo. Le dinamiche del calciomercato vivono spesso di attese e speranze legate alle difficoltà momentanee dei grandi campioni. In questo scenario si era inserita la suggestione Araujo Juve, con la dirigenza bianconera che in passato aveva osservato con grande attenzione l'evoluzione della situazione del difensore uruguaiano, considerato un obiettivo di assoluto prestigio per rinforzare il reparto arretrato. Tuttavia, le ultime notizie provenienti dalla Catalogna sembrano chiudere definitivamente la porta a qualsiasi ritorno di fiamma o inserimento della Vecchia Signora.

