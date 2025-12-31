Approvata convenzione via ai lavori per il ripristino di una parte di Cinta Magistrale

Il Comune di Verona ha approvato una convenzione per intervenire sul ripristino e la messa in sicurezza della Cinta Magistrale, in particolare lungo il tratto di Via San Zeno in Monte. L’intervento mira a garantire l’integrità e la sicurezza di questa importante area, avviando così i lavori di manutenzione necessari per preservarne l’uso e la fruizione.

Il Comune di Verona avvia un intervento di messa in sicurezza lungo il percorso che costeggia la Cinta Magistrale, nell'area di Via San Zeno in Monte. L'amministrazione ha infatti approvato lo schema di convenzione con i proprietari confinanti per la ricostruzione e il consolidamento di alcuni.

