Aperture 2026 | domani Boboli il 5 gli Uffizi Tutte le eccezioni fino alla Befana

Le Gallerie degli Uffizi e Boboli apriranno regolarmente nel 2026, con alcune aperture straordinarie fino alla Befana. Firenze conferma il suo impegno nel mantenere vivo il patrimonio artistico, offrendo occasioni di visita sia per residenti che per visitatori. Un calendario ricco di eccezioni permetterà di scoprire i tesori della città in modo più flessibile e accessibile durante tutto l’anno.

FIRENZE – L’arte non va in vacanza, anzi raddoppia. Le Gallerie degli Uffizi inaugurano il 2026 con un calendario fitto di eccezioni e opportunità per turisti e fiorentini. Eike Schmidt e il suo team hanno disegnato un piano di aperture “tattiche” per il ponte dell’Epifania. Si inizia subito. Domani, giovedì 1° gennaio, chi vorrà smaltire il cenone passeggiando nella storia potrà farlo. Ci sarà un’apertura straordinaria del Giardino di Boboli. I cancelli del parco mediceo resteranno aperti dalle 10.00 alle 16.30. Attenzione all’orologio: l’ultimo ingresso è consentito un’ora prima della chiusura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

