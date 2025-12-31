Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per Glob

Sono aperte le iscrizioni a Sansepolcro per il corso gratuito “Glob”, organizzato da Slow Food. L'iniziativa offre un'occasione di approfondimento su temi legati al cibo e alla sostenibilità, rivolta a chi desidera conoscere meglio queste tematiche in modo concreto e informativo. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

Arezzo, 31 dicembre 2025 – Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per "Glob ": il corso gratuito di Slow Food su cibo e sostenibilità. Le nostre scelte a tavola possono cambiare il mondo? La risposta è sì, e il percorso formativo gratuito "GLOB. Cibo LocaleGlobale" nasce proprio per spiegare come. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a questa iniziativa, promossa dalla Rete Bibliotecaria Aretina nell'ambito di Scire 2025–2027, il progetto di educazione permanente rivolto agli adulti a cui ha aderito con entusiasmo la Biblioteca Comunale "Dionisio Roberti" di Sansepolcro. Curato da Slow Food Toscana APS, il corso prenderà il via il prossimo 12 gennaio proprio a Sansepolcro, offrendo ai cittadini una bussola per orientarsi tra sostenibilità, etica e valorizzazione del territorio in linea con i parametri dell' Agenda 2030.

