Aperitivi e shopping prima di Capodanno c' è la Ztl ' straordinaria'

Da casertanews.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista dei festeggiamenti di Capodanno, il Comune ha istituito una ZTL straordinaria oggi, 31 dicembre, nel centro cittadino. Questa misura temporanea mira a migliorare la sicurezza e la circolazione durante gli eventi di fine anno, facilitando aperitivi e shopping in tutta tranquillità. La zona a traffico limitato sarà attiva per tutta la giornata, contribuendo a un clima più sicuro e ordinato per i cittadini e i visitatori.

In occasione del tradizionale brindisi di fine anno, il Comune ha disposto una Zona a Traffico Limitato straordinaria per la giornata di oggi, 31 dicembre, al fine di garantire maggiore sicurezza e una migliore gestione dei flussi nel centro cittadino.Il provvedimento si rende necessario in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

