Aperitivi e shopping prima di Capodanno c' è la Ztl ' straordinaria'
In vista dei festeggiamenti di Capodanno, il Comune ha istituito una ZTL straordinaria oggi, 31 dicembre, nel centro cittadino. Questa misura temporanea mira a migliorare la sicurezza e la circolazione durante gli eventi di fine anno, facilitando aperitivi e shopping in tutta tranquillità. La zona a traffico limitato sarà attiva per tutta la giornata, contribuendo a un clima più sicuro e ordinato per i cittadini e i visitatori.
