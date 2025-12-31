Aperitivi e shopping prima di Capodanno c' è la Ztl ' straordinaria'

In vista dei festeggiamenti di Capodanno, il Comune ha istituito una ZTL straordinaria oggi, 31 dicembre, nel centro cittadino. Questa misura temporanea mira a migliorare la sicurezza e la circolazione durante gli eventi di fine anno, facilitando aperitivi e shopping in tutta tranquillità. La zona a traffico limitato sarà attiva per tutta la giornata, contribuendo a un clima più sicuro e ordinato per i cittadini e i visitatori.

Dieta di Capodanno 2026/ I consigli prima del Cenone: come arrivare preparati all’abbuffata di San Silvestro - Dieta di Capodanno 2026, come godersi le feste senza preoccupazioni sui chili di troppo: i consigli degli esperti ... ilsussidiario.net

Centri commerciali aperti a Natale a Roma: orari 24, 25, 26 dicembre e Capodanno - Dallo shopping dell’ultimo minuto alla spesa per le feste: ecco quali centri commerciali e outlet restano aperti a Roma durante Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania ... msn.com

Capita a tutti di preferire shopping e aperitivi, finché non ti ricordi che i freni sono leggermente più importanti… ma solo leggermente Da Automania ti rimettiamo in pista senza stress: controlli, ricambi e interventi professionali, sempre con la massima sicu - facebook.com facebook

