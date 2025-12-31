Anziano ustionato mentre accendeva la legna nel camino | in prognosi riservata

Un uomo di 79 anni è rimasto gravemente ustionato mentre accendeva il camino a Roseto degli Abruzzi. L’incidente è avvenuto nella mattina di martedì, e l’anziano è stato trasportato in prognosi riservata. Attualmente, le sue condizioni sono considerate serie, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un anziano è rimasto ustionato a Roseto degli Abruzzi (Teramo) mentre accendeva la legna nel camino. L'incidente nella mattinata di martedì: l'uomo, un 79enne del posto, è stato ricoverato in gravi condizioni.Come ricostruisce l'Adnkronos, mentre accendeva la legna nel camino della sua abitazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

