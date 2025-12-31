Anziano ustionato mentre accendeva la legna nel camino | in prognosi riservata

Un uomo di 79 anni è rimasto gravemente ustionato mentre accendeva il camino a Roseto degli Abruzzi. L’incidente è avvenuto nella mattina di martedì, e l’anziano è stato trasportato in prognosi riservata. Attualmente, le sue condizioni sono considerate serie, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un anziano è rimasto ustionato a Roseto degli Abruzzi (Teramo) mentre accendeva la legna nel camino. L'incidente nella mattinata di martedì: l'uomo, un 79enne del posto, è stato ricoverato in gravi condizioni.Come ricostruisce l'Adnkronos, mentre accendeva la legna nel camino della sua abitazione.

Ritorno di fiamma mentre accende il camino di casa con l'alcol, anziano ustionato in gravi condizioni

