Antonio Medugno rompe il silenzio sulla denuncia a Signorini | Non sono mai andato al letto con lui | VIDEO

Antonio Medugno, 27 anni, ha recentemente reso pubbliche alcune dichiarazioni riguardo alla denuncia nei confronti di Alfonso Signorini, affermando di non aver mai avuto rapporti intimi con lui. In un video, Medugno ha fornito chiarimenti sulla vicenda, affrontando i temi della denuncia per violenza sessuale ed estorsione. Questa situazione ha suscitato interesse e attenzione nel pubblico, ponendo l’accento sulla necessità di approfondire i fatti con attenzione e rispetto.

Antonio Medugno, 27 anni, ha denunciato Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione: oggi ha pubblicato un video nel quale ha dato alcune spiegazioni in merito

