antonino esce a sorpresa con hallelujah per chiudere un anno di soddisfazioni

ph. by Fabrizio Cestari MILANO – “Hallelujah” è il dono inaspettato che Antonino ha scelto di fare al suo pubblico, una sorpresa che arriva in punta di piedi, ma capace di aprire uno spazio di silenzio, ascolto e profondità. Un brano che non chiede attenzione, ma presenza; che non impone una voce, ma invita ad accoglierla. Scritto e composto da Leonard Cohen, “Hallelujah” viene reinterpretato da Antonino con un’intensità nuova e personale, che si allontana da ogni esercizio di stile per trasformarsi in un atto emotivo autentico. La collaborazione con WeREvolution amplifica questa visione, donando al brano una dimensione corale e spirituale, quasi rituale, in cui le voci si intrecciano e si sostengono, lasciando spazio al respiro, al tempo, alla verità del sentimento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

