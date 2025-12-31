Antonino esce a sorpresa con Hallelujah per chiudere un anno di soddisfazioni
ph. by Fabrizio Cestari MILANO – “Hallelujah” è il dono inaspettato che Antonino ha scelto di fare al suo pubblico, una sorpresa che arriva in punta di piedi, ma capace di aprire uno spazio di silenzio, ascolto e profondità. Un brano che non chiede attenzione, ma presenza; che non impone una voce, ma invita ad accoglierla. Scritto e composto da Leonard Cohen, “Hallelujah” viene reinterpretato da Antonino con un’intensità nuova e personale, che si allontana da ogni esercizio di stile per trasformarsi in un atto emotivo autentico. La collaborazione con WeREvolution amplifica questa visione, donando al brano una dimensione corale e spirituale, quasi rituale, in cui le voci si intrecciano e si sostengono, lasciando spazio al respiro, al tempo, alla verità del sentimento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Antonino interpreta il classico di Cohen Hallelujah
Leggi anche: Antonino emoziona con ‘Hallelujah’: il dono musicale per il pubblico per i suoi primi 20 anni di carriera
Antonino, esce il nuovo singolo ''Hallelujah”.
Antonino, esce il nuovo singolo ''Hallelujah” - ''Hallelujah”è il nuovo singolo di Antonino, una sorpresa che arriva in punta di piedi, ma capace di aprire uno spazio di silenzio, ascolto e profondità. giornaledipuglia.com
OSPITE Antonino protagonista a Rai 1 per il Capodanno: il 31 dicembre interpreta “Hallelujah” - L’uscita si inserisce in un momento artistico particolarmente significativo per Antonino, che nel 2025 celebra vent’anni di carriera. statoquotidiano.it
VAR, contatti, immagini chiare… e il rigore non c’è A Torino va in scena l’ennesimo episodio che fa discutere — e non poco. All’8’, Idrissi vola verso la porta: Paleari esce, tocca il pallone ma subito dopo travolge il giocatore del Cagliari, interrompendo una - facebook.com facebook
Giada D’Antonio esce sulla devastata pista di Semmering. Era in corsa per la qualificazione - x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.