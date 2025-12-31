Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita mamma e figlia morte dopo la cena di Natale | non si esclude l' avvelenamento da terzi

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, sono decedute poche ore dopo la cena di Natale presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Le cause della morte sono ancora oggetto di indagine, e si considerano tutte le ipotesi, incluso un possibile avvelenamento da terzi. Restano in corso accertamenti per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a poche ore di distanza all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo la cena di Natale, tutte le ipotesi restano aperte. In attesa degli esiti delle autopsie sui corpi, le indagini non escludono. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte dopo la cena di Natale: non si esclude l'avvelenamento da terzi Leggi anche: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, dall'autopsia le prime risposte sulla morte mamma e figlia dopo la tavolata di Natale Leggi anche: Mamma e figlia morte per intossicazione, autopsia non esclude avvelenamento terzi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Madre e figlia morte dopo un'intossicazione alimentare: erano state dimesse due volte dall'ospedale, 5 indagati; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte intossicate dopo aver mangiato pesce e funghi, la Procura indaga su 5 persone: la rabbia degli amici; Morte intossicate mamma e figlia: 5 medici indagati. Sequestrato il cibo della vigilia, mercoledì autopsie su Antonella e Sara; L’ipotesi intossicazione, le dimissioni dall’ospedale, la figlia che si è salvata: cosa sappiamo della tragedia di Campobasso. Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, l'autopsia svela perché sono morte: nessun veleno per topi, il cibo che si è rivelato fatale - Come concordato con la Procura, sono iniziate in mattinata mercoledì 31 dicembre le ... ilmattino.it

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, come sono morte mamma e figlia 15enne: la sospetta intossicazione con il pesce - Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, una ragazza di 15 anni e sua madre, 50enne, sono morte per una sospetta intossicazione alimentare i cui sintomi si sono manifestati dopo la cena della Vigilia ... ilmattino.it

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, dall'autopsia le prime risposte sulla morte mamma e figlia dopo la tavolata di Natale - Esclusa la pista della contaminazione della farina con del topicida, si torna a pensare che tutto sia stato innescato dal pesce o dai funghi consumati ... today.it

Si attendono risposte dalle autopsie eseguite oggi, 31 dicembre 2025, sui corpi di Antonella Di Ielsi (50 anni) e della figlia Sara Di Vita (15 anni), decedute tra il 27 e 28 dicembre all'ospedale Cardarelli di #Campobasso per una grave intossicazione x.com

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, l'autopsia svela perché sono morte: nessun veleno per topi, il cibo che si è rivelato fatale - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.