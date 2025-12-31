Antiriciclaggio con Trump l’America frena | multe giù del 60% e stop ai provvedimenti contro le società cripto

Con l’insediamento di Donald Trump alla presidenza, gli Stati Uniti hanno adottato un approccio più restrittivo nei confronti delle normative antiriciclaggio. Le sanzioni e le misure contro le società di criptovalute sono state significativamente ridotte, con multe diminuite del 60%. Questa svolta ha portato a un rallentamento delle iniziative di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nel paese.

Dopo l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca gli Usa hanno drasticamente ridotto la pressione sul fronte dell’ antiriciclaggio, del contrasto al finanziamento del terrorismo e della violazione di sanzioni. Il Financial Times ricostruisce che nel 2025 le multe si sono fermate a meno di 1,7 miliardi di dollari, in calo del 61% rispetto ai 4,3 miliardi dell’anno precedente. Il crollo, spiega il quotidiano finanziario, riflette una scelta politica: fin dall’insediamento il tycoon ha chiesto alle autorità di vigilanza finanziaria un approccio più “ business-friendly “, spingendo verso l’archiviazione o il rallentamento di numerosi procedimenti, inclusi quelli sul settore delle criptovalute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Antiriciclaggio, con Trump l’America frena: multe giù del 60% e stop ai provvedimenti contro le società cripto Leggi anche: Dehors: stop in 60 strade, per chi non rispetta le norme multe fino a 500 euro Leggi anche: Venezuela, Trump frena: "Non sto valutando attacchi" | Shutdown Usa, stop ai voli all'aeroporto Jfk La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Antiriciclaggio, la svolta di Trump: stop al registro dei titolari effettivi - Il 21 marzo 2025, il Financial crimes enforcement network (FinCEN) ha annunciato la rimozione dell’obbligo, ... ilsole24ore.com Trump festeggia i primi 100 giorni di mandato, ma l'economia frena bruscamente - Nonostante il calo nei sondaggi e i timori per la guerra commerciale, Trump ha affermato che questo è stato l'inizio di presidenza "più riuscito" di sempre. it.euronews.com La famosa "Auto-Deportazione" Perchè i termini sono importanti Questa non è informazione, è propaganda anti-Trump. Al di la che questo provvedimento sia giusto o sbagliato, questo titolo distorce la realtà. Se un migrante torna a casa spinto dal guadagnar - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.