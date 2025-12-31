Anticipazioni Beautiful 5-10 gennaio 2026 | Sheila è viva la prova definitiva di Deacon

Le anticipazioni di Beautiful dal 5 al 10 gennaio 2026 rivelano importanti sviluppi: Sheila è viva, confermato dalla prova di Deacon. Finn e Deacon la ritrovano, mentre Hope si sente male per lo shock. Nel frattempo, Ivy sorprende tutti baciando Liam davanti a Steffy, e Deacon fa una proposta significativa. Questi eventi segnano un nuovo capitolo nelle dinamiche tra i personaggi della soap.

Beautiful, anticipazioni 5-10 gennaio 2026: Finn e Deacon ritrovano Sheila viva, Hope sviene per lo shock, Ivy bacia Liam davanti a Steffy e Deacon fa la proposta. Trame complete giorno per giorno, audio e slide. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

