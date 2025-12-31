Anteprima e brindisi poi il concerto e infine si balla | ecco la scaletta del Capodanno con Noemi
Il Capodanno in piazza Marconi (Stazione) offre un programma ricco di musica e intrattenimento, con anteprima e brindisi per accogliere il nuovo anno. Il concerto di Noemi rappresenta il momento centrale della serata, che proseguirà con balli e festeggiamenti fino a tarda notte. Un’occasione per vivere insieme un’occasione di convivialità e musica, in un’atmosfera sobria e condivisa per salutar? il 2025 e dare il benvenuto al 2026.
Tante ore di musica per il Capodanno in piazza Marconi (Stazione) dove il momento clou sarà ovviamente il concerto di Noemi, che avrà inizio quando già saremo entrati nel 2026. L'evento è organizzato dal Comune di Agrigento e dal Libero consorzio comunale in collaborazione con Puntoeacapo e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
