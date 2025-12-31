Anteprima e brindisi poi il concerto e infine si balla | ecco la scaletta del Capodanno con Noemi

Il Capodanno in piazza Marconi (Stazione) offre un programma ricco di musica e intrattenimento, con anteprima e brindisi per accogliere il nuovo anno. Il concerto di Noemi rappresenta il momento centrale della serata, che proseguirà con balli e festeggiamenti fino a tarda notte. Un’occasione per vivere insieme un’occasione di convivialità e musica, in un’atmosfera sobria e condivisa per salutar? il 2025 e dare il benvenuto al 2026.

