annunciati i giochi playstation plus di gennaio 2026

Sony ha annunciato i giochi inclusi nell’abbonamento PlayStation Plus Essential per gennaio 2026. Gli utenti potranno riscattare i titoli disponibili dal 6 gennaio al 2 febbraio 2026. Questa selezione mensile permette agli abbonati di accedere a giochi vari, ampliando l’offerta del servizio senza costi aggiuntivi. Di seguito, l’elenco completo dei titoli disponibili per il mese di gennaio.

Sony Interactive Entertainment ha svelato l’elenco dei giochi mensili inclusi con l’abbonamento PlayStation Plus Essential per gennaio 2026, che saranno disponibili per il riscatto da parte degli abbonati a partire da martedì 6 gennaio 2026 fino a lunedì 2 febbraio 2026. La lineup del mese comprende tre titoli pensati per PlayStation 5 e, in alcuni casi, anche per PlayStation 4, che abbracciano generi differenti per offrire varietà di esperienze ai membri del servizio. Tra questi figura Need for Speed Unbound, l’ultima iterazione della celebre serie di corse arcade, caratterizzata da un gameplay ricco di adrenalina; Disney Epic Mickey: Rebrushed, remake del classico platform che reinterpreta con un tocco moderno le avventure del celebre personaggio Disney; e Core Keeper, un titolo di esplorazione e costruzione sandbox in cui i giocatori possono scavare, costruire e affrontare sfide in ambienti interconnessi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

