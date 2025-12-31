Anno solare da 40 punti Regia nona in classifica

Nel corso del 2025, la Reggiana ha accumulato 40 punti in Serie B, posizionandosi al nono posto da sola in questa classifica. Questo risultato si riferisce alle 36 partite disputate dal 1° gennaio fino a oggi, offrendo un quadro chiaro della performance dei granata nell’anno solare in corso.

La Reggiana nell'anno solare 2025 ha totalizzato 40 punti: è nona da sola in questa speciale classifica della Serie B, che mette dentro alla conta le 36 partite giocate dai granata dal 1° gennaio 2025 fino ad oggi. Ovviamente questi dati si riferiscono a due campionati: cinque mesi del 2024-2025 e le prime 18 giornate della stagione corrente, però dà la dimensione di quello che è stato il 2025 per i granata. Solo tredici società hanno disputato 36 gare nel 2025: sono le uniche ad essere in cadetteria sia in questa annata che nella scorsa, al netto di promozioni e retrocessioni. Palermo e Frosinone comandano con 61, poi Cesena con 59, Catanzaro a 57, Juve Stabia 52.

