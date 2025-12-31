Anno nuovo nuovo taglio corto per Kate Middleton?

Nel corso degli anni, i cambi di stile di Kate Middleton sono sempre stati sotto l’occhio attento dei media. Con l’arrivo del nuovo anno, si specula su un possibile taglio corto per la duchessa di Cambridge. Ricordando eventi passati, come la celebre foto di Meghan Markle del 2020, si evidenzia come anche i cambiamenti di look possano suscitare grande interesse pubblico.

Correva l’anno 202o e una foto sconvolgente di Meghan Markle fece il giro del web, in piena pandemia. La duchessa si presentava accanto ad Harry, con i capelli rasati. L’idea era dell’artista Hey Reilly ma quell’immagine rivoluzionaria di Meghan Markle sembrava reale. Così come sembra incredibilmente reale la foto di Kate Middleton con i capelli corti. Anno nuovo, nuovo taglio corto di capelli? A postare l’immagine – tra favola e realtà – è un account Instagram focalizzato sui reali. Kate Middleton e quell’incredibile taglio corto di capelli. A dispetto di una regola popolare che suggerisce tagli corti di capelli una volta superati i 40 anni – per avere un effetto più fresco e ringiovanente – la nuova immagine di Kate Middleton con i capelli corti è la rappresentazione più vera che la regola non è sempre valida. 🔗 Leggi su Amica.it

