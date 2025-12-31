Animali fantastici

Nel paesaggio quotidiano, gli animali fantastici si manifestano in momenti inattesi, evocando meraviglia e mistero. Come un cervo che corre sui binari e salta sulla banchina, queste immagini ci ricordano come la natura possa sorprendere, anche nei contesti più ordinari. Un’immagine che invita alla riflessione sull’armonia tra il mondo naturale e quello umano, mantenendo sempre un tono sobrio e autentico.

Un cervo corre leggiadro sui binari del treno e con un rapido balzo guadagna la banchina, dove i pendolari stupefatti ne riprendono il passo. Finché sparisce, si presume, nella brughiera varesina ormai popolata da animali selvatici. Vedere da vicino un cervo mette i brividi, figuriamoci incontrarlo nel luogo più antropizzato per antomasia, una stazione ferroviaria. Un'immagine che, da un lato, fotografa gli inquietanti mutamenti ambientali in corso ma, dall'altro, regala una certa magia natalizia, in odor di favola. Non meno miracolosa la prova di sopravvivenza superata da un gattino centrifugato a 30 gradi nella lavatrice di casa.

