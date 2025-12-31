Animali da compagnia e proprietari accolto l’odg della Brambilla per la riduzione dell’aliquota Iva sugli alimenti dietetici veterinari

Il presente documento esamina la proposta della Brambilla di ridurre l’aliquota IVA sugli alimenti dietetici veterinari destinati agli animali da compagnia. Si valuta l’opportunità di considerare tali alimenti come medicinali veterinari, in quanto con finalità terapeutiche, e di conseguenza, di analizzare le implicazioni fiscali di una eventuale modifica del regime IVA applicato.

Valutare l’opportunità di ridurre l’aliquota IVA applicata agli alimenti dietetici veterinari destinati ad animali da compagnia, in quanto assimilabili ai medicinali veterinari sotto il profilo della finalità terapeutica. A chiederlo in un ordine del giorno è stata la deputata Michela Vittoria Brambilla di Noi moderati, che è anche presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. Alla fine la proposta è stata accolta nella notte dal governo in sede di esame della Legge di bilancio. Valutare la riduzione dell’aliquota Iva sui medicinali dietetici veterinari: la proposta di Brambilla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

