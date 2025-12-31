Animali da compagnia e proprietari accolto l’odg della Brambilla per la riduzione dell’aliquota Iva sugli alimenti dietetici veterinari
Il presente documento esamina la proposta della Brambilla di ridurre l’aliquota IVA sugli alimenti dietetici veterinari destinati agli animali da compagnia. Si valuta l’opportunità di considerare tali alimenti come medicinali veterinari, in quanto con finalità terapeutiche, e di conseguenza, di analizzare le implicazioni fiscali di una eventuale modifica del regime IVA applicato.
Valutare l’opportunità di ridurre l’aliquota IVA applicata agli alimenti dietetici veterinari destinati ad animali da compagnia, in quanto assimilabili ai medicinali veterinari sotto il profilo della finalità terapeutica. A chiederlo in un ordine del giorno è stata la deputata Michela Vittoria Brambilla di Noi moderati, che è anche presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. Alla fine la proposta è stata accolta nella notte dal governo in sede di esame della Legge di bilancio. Valutare la riduzione dell’aliquota Iva sui medicinali dietetici veterinari: la proposta di Brambilla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Accolto il ricorso della compagnia e dei soci: dissequestrata la Liberty Lines
Leggi anche: Se l’affitto breve non conviene più. Tasse, aliquota al rialzo e partita Iva: "Da adesso meglio i canoni lunghi"
Cibo terapeutico per animali: verso il taglio dell’IVA. La novità in Manovra; Manovra da 22 miliardi approvata nel voto finale alla Camera con 216 sì. Cartelli in Aula - Accolta proposta su calo Iva per cibo terapeutico per animali domestici; MANOVRA, ACCOLTO ODG BRAMBILLA PER RIDURRE IVA SU ALIMENTI DIETETICI VETERINARI.
NEWS - Manovra, accolto odg Brambilla per ridurre l'iva sugli alimenti dietetici veterinari - Valutare l'opportunità di ridurre l’aliquota IVA applicata agli alimenti dietetici veterinari destinati ad animali da compagnia, in quanto assimilabili ai medicinali veterinari sotto il profilo della ... napolimagazine.com
MANOVRA, ACCOLTO ODG BRAMBILLA PER RIDURRE IVA SU ALIMENTI DIETETICI VETERINARI - “Il segmento degli alimenti dietetici terapeutici rappresenta circa il 13% del mercato totale degli alimenti per animali da compagnia e vale (fonte Circana) circa 412 milioni di euro. politicamentecorretto.com
Animali da compagnia sepolti insieme ai proprietari: la proposta di legge in Toscana - E’ la nuova proposta di legge uscita dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana che, se approvata, ... lanazione.it
Anziani e animali domestici sono una "accoppiata vincente" perché la compagnia di un animale migliora significativamente il benessere fisico e mentale. I benefici includono la riduzione della solitudine e dello stress, l'aumento dell'attività fisica grazie alle pas x.com
Sarà un #Capodanno speciale in compagnia di Dalla Parte degli Animali: ripercorreremo un anno al Cras Stella del Nord della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Dal 2021, l’anno in cui è stato aperto, il Cras Stella del Nord si batte per tutelare la fauna s - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.