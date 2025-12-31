Angelo reale, ex compagno e amico del cuore. Quando mi separai mi offrì lavoro in Usa. Dedicategli una piazza».

Angelo Reale, ex compagno e caro amico, ha sempre dimostrato grande generosità, offrendomi un’opportunità lavorativa negli Stati Uniti al momento della mia separazione. In occasione del suo compleanno e dell’arrivo di un nuovo anno, il pensiero va a lui, il mio grande amico Mike, e alla profonda stima che ci lega. Dedichiamo a Angelo una piazza, simbolo di gratitudine e affetto per la sua presenza nella nostra vita.

"Ogni volta che sta per iniziare un nuovo anno e arriva il suo compleanno il pensiero corre al mio grande amico Mike ed è sempre un colpo al cuore. Diventa impossibile trattenere le lacrime. Il suo ricordo, in ogni caso, è sempre vivo in me. Intitolargli un luogo pubblico a Reggio Emilia? Sono assolutamente d’accordo, io gli dedicherei una piazza. Mike dev’essere un vanto per tutta la città". Angelo Reale, 60 anni, è stato uno degli amici più intimi del ‘Professore’. "Quando seppe che mi stavo separando da mia moglie mi chiamò per offrirmi un lavoro a San Antonio, dove viveva e collaborava con gli Spurs", racconta l’ex biancorosso che è stato uno dei pochi ad avere il privilegio di andarlo a trovare in Texas, nella città che aveva adottato Mitchell dopo i suoi trascorsi da stella Nba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

