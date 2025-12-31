Angelika Hutter scappa dalla comunità e viene travolta il nonno del bimbo che uccise | Spero se la cavi
Nel 2023, Angelika Hutter ha causato un incidente a Santo Stefano di Cadore, investendo e uccidendo un padre, un bambino e una nonna dopo essersi allontanata dalla struttura detentiva. La vicenda ha suscitato interrogativi sulla gestione dei casi e sulla sicurezza delle persone coinvolte. La tragica sequenza di eventi evidenzia le conseguenze di una fuga e le ripercussioni sulla comunità locale.
