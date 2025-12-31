Anemia cronica +25% dal 2022 E le trasfusioni arrivano a casa

Tra il 2022 e il 2025, i casi di anemia cronica sono aumentati del 25%, passando da 800 a 1.000 pazienti seguiti. Questo incremento, dovuto principalmente all’invecchiamento della popolazione, evidenzia la crescente esigenza di servizi dedicati. Le trasfusioni a domicilio rappresentano una risposta importante a questa tendenza, facilitando le cure e migliorando la qualità della vita dei pazienti.

In tre anni, dal 2022 al 2025, siamo passati da 800 a 1.000 casi seguiti: un incremento del 25%. L’aumento dei pazienti con anemia cronica, come spiega la direttrice del Servizio trasfusionale dell’Ausl Romagna in provincia di Ravenna Cinzia Moretti, è una conseguenza dell’invecchiamento della popolazione, nonché un dato rilevante di cui il servizio pubblico dovrà tenere conto nei prossimi anni. "È legato a un quadro di cormobilità che implica una riorganizzazione del percorso di cura del paziente – dice Roberta Mazzoni, direttrice del distretto sanitario di Ravenna dell’Ausl Romagna –. Stiamo cercando di valorizzare progetti che possano garantire trattamenti nei luoghi di vita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

