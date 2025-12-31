Anemia cronica +25% dal 2022 E le trasfusioni arrivano a casa

Tra il 2022 e il 2025, i casi di anemia cronica sono aumentati del 25%, passando da 800 a 1.000 pazienti seguiti. Questo incremento, dovuto principalmente all’invecchiamento della popolazione, evidenzia la crescente esigenza di servizi dedicati. Le trasfusioni a domicilio rappresentano una risposta importante a questa tendenza, facilitando le cure e migliorando la qualità della vita dei pazienti.

Gsk: al congresso Era 2022 tre studi su daprodustat - Al congresso dell’European Renal Association (ERA) emergono alcuni studi che permettono di far pensare ad una possibile futura opzione di cura per i pazienti con anemia da malattia renale cronica. quotidianosanita.it

Anemia da insufficienza renale cronica: da GSK un concorso per chi vuole fare informazione - GSK pubblica un bando riservato ad associazioni pazienti e a società scientifiche per sensibilizzare e favorire percorsi di diagnosi tempestiva ed assistenza per pazienti affetti da anemia da ... quotidianosanita.it

La gastrite cronica non è solo “mal di stomaco”: spesso è il segnale di un problema più profondo che va compreso e gestito nel tempo. 1 Trascurare la vitamina B12 Livelli bassi possono essere il campanello d’allarme di una gastrite atrofica autoimmune. - facebook.com facebook

