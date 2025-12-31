Andy Roddick rinfaccia a Naomi Osaka di avergli fatto buttare 1000 dollari | È una follia
Andy Roddick ha condiviso un episodio che lo ha colpito durante l’ultimo US Open, quando la passione di sua figlia per i Labubu con cristalli, indossati da Naomi Osaka, gli è costata circa mille dollari. Roddick ha commentato come questa esperienza gli abbia fatto riflettere sulle spese impreviste legate alle passioni dei più giovani, sottolineando l’impatto emotivo e finanziario di tali scelte.
Andy Roddick ha raccontato come la passione di sua figlia per i Labubu con cristalli esibiti da Naomi Osaka all'ultimo US Open gli sia costata parecchio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
