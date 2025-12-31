Andrea Di Nino morto in carcere famiglia contro l' archiviazione per omicidio | Così lo uccidono di nuovo
La famiglia di Andrea Di Nino, scomparso nel carcere di Viterbo sette anni fa, si oppone all’archiviazione dell’indagine sull’omicidio. In una lettera aperta, sottolineano l’importanza di fare chiarezza e di non considerare il caso come un semplice fascicolo da chiudere. La loro richiesta mira a ottenere giustizia e a evitare che la vicenda venga nuovamente trascurata.
“Andrea Di Nino non è un fascicolo da chiudere in un cassetto”. Lo scrive la famiglia del detenuto morto sette anni fa nel carcere di Viterbo in una lettera aperta per dire “no all'ennesima archiviazione”. Quella del procedimento per omicidio volontario, aperto dalla procura a carico di ignoti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Andrea Di Nino morto in carcere a Viterbo, la protesta dei familiari: "Istituzioni ci hanno voltato le spalle" - Giustizia per lui e per tutti i detenuti vittime della squadretta di Mammagialla”. romatoday.it
